En décembre 2021, l'aventure LANE prenait fin après 3 belles années de vie de groupe. Le groupe avait alors sur le feu quelques démos, enregistrements, bribes d'idées enregistrées en répétition et qui semblaient les mener vers un 3e album et ainsi tourner la page de Picture of a Century. Le 30 juin prochain sortira donc en CD et vinyle Where things were, un album compilation de morceaux enregistrés avant l'arrêt du groupe. Les dernières démos mixées en date avec leurs noms d'origine, des premières idées de voix et des guitares pas toujours justes.

C'est Nineteen Something qui se charge de la sortie.