Es-tu bien accroché à ton siège et près à prendre une purge intersidérale dans les écoutilles ? Ouais ? T'es sûr ? Vraiment ? Sérieux ? Bon ben on a essayé de t'en abstenir, mais si tu cliques, tu ne pourras pas dire qu'on n'a pas essayé de te prévenir de ne pas perdre 3 minutes 22 de ta vie avec ce nouveau titre de 30 Seconds to Mars, "Stuck". Perso, moi je suis allé vomir... Et puis si tu es vraiment à tendance S&M, tu pourras te faire en intégralité It's the end of the world but it's a beautiful day à partir du 15 septembre. [plus d'infos]