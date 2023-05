Kamizol-k a sorti son album Exile en septembre 2022. Le combo lyonnais a récemment sorti un clip pour le titre "Sōseiji" issu de cet album. Outre cette actualité, le groupe a gagné le tremplin Voice of Hell organisé par le Hellfest et ouvrira la prestigieuse Warzone du festival le 15 juin prochain. [plus d'infos]