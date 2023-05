Des utilisateurs Android ont rapporté que "Where is my mind" des Pixies, lorsqu'utilisée comme sonnerie de réveil sur leur téléphone, éteint l'alarme. Le problème est dû au fait que Black Francis (le chanteur) dit "Stop!" et cela désactive l'alarme sur certains téléphones Android (les Pixels notamment). Le groupe s'est excusé sur Twitter de cela (en se moquant bien entendu). [plus d'infos]