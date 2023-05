L'aventure BRNS s'est terminée le 30 avril dernier au Botanique à Bruxelles, son guitariste Diego Leyder sort (déjà) un premier album sous son alter ego, Dièze. Après deux premiers EPs sortis en autoproduction et uniquement en ligne, Hometapes #3 est paru le 5 mai en édition cassette ultra-limitée sur dear.deer.records en Belgique et Figures Libres en France. Un extrait se trouve à la suite. Le Belge sera le 26 mai chez Un Peu à Bruxelles, en compagnie de Zaäar et le 2 juin au Belvédère à Namur. [plus d'infos]