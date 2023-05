Originaires de l'île de Wight, les Coach Party ont annoncé aujourd'hui la sortie de leur premier album, Killjoy, via Chess Club Records. En prémice de cette sortie pop-rock, découvrez leur nouveau single "All I wanna do is hate". Le groupe sera en concert le 2 Juillet aux Eurockéennes de Belfort et le 26 août à Rock en Seine. [plus d'infos]