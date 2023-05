9 nouveaux groupes viennent de s'ajouter sur l'affiche de la nouvelle édition du Motocultor Fest : Bell Witch, Coroner, Epica, Gama Bomb, Komodor, Long Distance Calling, Scarlxrd, Sodom et Sortilege. Le festival a annoncé que 20 groupes doivent encore compléter l'affiche, et que The Acacia Strain et Deafheaven sont contraints d'annuler leur venue.

