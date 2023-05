Les vétérans du punk new yorkais Bush Tetras ont annoncé leur nouveal album après 11 ans d'abscence. They live in my head arrivera le 28 juillet via Wharf Cat, et a été produit par Steve Shelley (Sonic Youth) qui a également assuré la batterie sur l'abum (le batteur original, Dee Pop, ayant décédé en 2021).Le premier single, "Things I put together", se découvre dans la suite. [plus d'infos]