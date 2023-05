Pour fêter les 15 ans de Catch the sun, Monolyth revient avec We've caught the sun, une galette qui redonne une vie au répertoire originel du groupe, en incorporant des éléments plus modernes et des touches électro qui font désormais partie intégrante de leur style. "The neverending beginning" s'écoute dans la suite.

