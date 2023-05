L'organisateur de concerts Garmonbozia fêtera ses 25 ans à l'automne prochain. Pour marquer le coup l'association propose deux jours de fête et de concerts les 27 octobre (avec Emperor) et 28 octobre (avec Ho99o9, Carpenter Brut et Perturbator) à Rennes au Liberté & l'Étage. ll est déjà possible de réserver sa place à la suite.

