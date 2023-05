Le 7 octobre dernier, JMPZ se reformait pour un concert unique à La Cave à Musique de Mâcon. Mathieu Grondin et Juju proposent de retracer les préparatifs et la soirée à travers un documentaire intitulé JMPZ Immersion - 10 ans après. Sa projection en avant-première aura lieu le 12 mai (21h) sur les lieux du tournage. D'ici-là, un teaser est disponible.

