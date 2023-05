La JIMI, salon des indés et de l'autoproduction se tenant à l'Espace Robespierre à Ivry-sur-Seine (94), se déroulera cette année le samedi 18 novembre. Au programme, salon, vente (vinyles, CDs, fanzine, livres...), conférences, speed-meeting groupes/artistes, expo, performances graphiques, et bien évidemment des concerts. On vous tient au courant dès qu'on a plus d'infos sur qui jouera ce soir là.

