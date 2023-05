Le festival Gigors Electric fêtera ses 20 ans les 30 juin et 1er juillet 2023 à Gigors-et-Lozeron dans la Drôme (26). Au programme : Ho99o9, Vulves Assassines, JC Satàn, Italia 90, Ditz, Mr Marcaille, Warmduscher, et pleins d'autres à retrouver sur la page Facebook de l'évènement à la suite.

