Teeth se compose de Blake Louis Prince (Straight Reads the Line), Chris LeMasters (Hundred Suns/Dead and Divine) et Ryan "Legs" Leger (Hundred Suns/ex-Every Time I Die/Norma Jean). Le groupe a sorti un EP hier, A biblical worship of violence, dispo en digital et dont une version vinyle verra le jour le 21 juillet via Nuclear Blast. Trois clips sont dispos pour "Hate me", "EyesHornsMouth" et "We eat our young". On te prévient, ça envoie ! [plus d'infos]