Plus tôt dans l'année, en janvier, Ben Kenney d'Incubus a dû se retirer du groupe pour des raisons médicales. Il s'est en effet fait retirer une tumeur au cerveau. Les californiens ont annoncé que Nicole Row prendra sa place pour leur prochaine tournée. Elle a notamment collaboré par le passé avec Panic! at the Disco, Miley Cyrus ou encore Dua Lipa.