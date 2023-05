Les No One Is Innocent sont actuellement en studio. Dans une vidéo, le combo a révélé l'identité des deux nouveaux membres à savoir Fred Mariolle à la gratte et Mathys Dubois à la batterie. Ces deux noms ne sont pas inconnus puisqu'ils ont notamment joué pour Treponem Pal et ont aussi oeuvré au sein de nombreux autres groupes (La Rue Kétanou, Parabellum, etc.).