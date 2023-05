Le Rock In Bourlon, festival se déroulant les 23, 24 et 25 juin prochains à Bourlon, dans le 62, a dévoilé une grosse partie de sa prog, et c'est du lourd ! : Brutus, Earthless, Wolvennest, Fange, Mars Red Sky, Spectral Wound, Weedeater, Full Of Hell, Spy, Sorcerer, Gummo, Aluk Todolo, Miët, Cosse, Asbest, Author & Punisher, Gewalt, Red Sun Atacama, Yarotz, Nature Morte, Fleuves Noirs, Lassolas, Death By Fog Montagne, Manic Maya, Traquenard et Lisieux. Plus d'infos sur la page Facebook de l'évenement ci-dessous...

[ Rock In Bourlon 2023: Facebook (1 hit) ]