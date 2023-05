Une soirée hommage à Eloa Mionzé - attachée de presse freelance et chargé de com pour le label Tadam Records qui nous a quitté le 19 avril - lui sera rendu à travers une soirée concerts le samedi 13 mai à l'International (Paris), réunissant des groupes et amis avec qui elle a pu travailler, soit Kill the Princess, Lisatyd et Blast Candy. Les fonds récoltés par la billetterie reviendront directement à sa famille.

