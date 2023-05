Les bâloises Robyn Trachsel et Judith Breitinger d'Asbest et les saint-gallois Dominik Kesseli et Michael Gallusser de Lord Kesseli & The Drums, vont sortir un EP commun nommé Altari le 30 juin via les labels A Tree In A Field et Irascible Records. Un premier extrait, "Together in hell" est à découvrir à la suite. [plus d'infos]