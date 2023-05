Loud As Giants, duo drone/shoegaze instrumental constitué de Justin K.Broadrick (Godflesh, Jesu, Zonal, JK Flesh) et Dirk Serries (Vidna Obmana, Art Of Cosmic Musings, Continuum), a sorti le 28 avril un 4 titres nommé Empty homes, sorti chez Consouling Sounds, qui est à écouter à la suite. [plus d'infos]