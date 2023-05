La nouvelle édition du Mordor Fest, festival se tenant à Nasbinals (48) les 11 et 12 août, accueillera Mr R, Rien Virgule, Moe, Princess Thailand, Superbeatnik, Valve, Tue, Bête et Mechant, Mistress Bomb H, Raskanine, Gom Pilote, Lila Ejah, Ogino, Fleuves Noirs, Tviler, Dame Area, Ex Fulgur, Furie, Tombouctou et Chavalan. Toutes les infos à la suite.

[ mordorfest.fr: Site officiel ]