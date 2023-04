Where Mermaids Drown a clippé "We Grew Up Together", un autre single tiré de leur album sorti le 7 avril, Reminisce. Le groupe va commencer une tournée européenne au mois de mai, avec notamment les 2 dates françaises suivantes: Le 8 mai au Hard Rock Café de Lyon avec Wander et le 27 mai à La Dame De Canton pour le Post In Paris, aux côtés de Lysistrata, Endless Dive, Cosmopaark, Péniche, Ef et Lost In Kiev. [plus d'infos]