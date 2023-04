De retour après leur premier album éponyme de 2022, Envy Of None dévoile son nouvel EP, That was then, this is now, qui sortira le 9 juin sur Kscope. Rappelons que le groupe est composé d'Alex Lifeson (Rush), Andy Curran (Coney Hatch), Maiah Wynne et Alf Annibalini.

