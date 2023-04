Interpol a annoncé l'"Interpolations project", une série de collaborations où 5 artistes (Makaya McCraven, Daniel Avery, Water From Your Eyes, Jeff Parker + Jesu [Justin K Broadrick ]) ont été invités à réimaginer les morceaux de leur dernier album, TOSOMB. L'une de ces collaborations sera dévoilée chaque mois sur les 5 prochains mois, avec "Big shot city (Makaya McCraven Interpolation)" déjà disponible. [plus d'infos]