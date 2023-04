Plus tôt dans la semaine, des membres de Tool et Queens Of The Stone Age ont rejoint Primus sur scène pour faire des reprises lors d'un concert caritatif à Los Angeles. Le set complet (et la setlist se trouvent dans la suite. [ plus d'infos ]





Set List:

Those Damned Blue-Collar Tweekers

Groundhog's Day

Too Many Puppies (With Chancellor and Van Leeuwen)

Here Come The Bastards (With Chancellor, Van Leeuwen and Carey from here)

Thela Hun Ginjeet (King Crimson cover)

Ænema (Tool cover)

Whole Lotta Rosie (AC/DC cover)

Moby Dick (Led Zeppelin cover)

My Name Is Mud

Southbound Pachyderm