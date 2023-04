Dieth, le nouveau combo qui regroupe David Ellefson (basse, ex-Megadeth), Guilherme Miranda (chant / guitare, ex-Entombed A.D.) et Michał Łysejko (batterie, ex-Decapitated), va sortir son premier album, To hell and back le 2 juin via Napalm Records. "Don't get mad ... Get even!" un nouveau titre, se découvre dans la suite. [plus d'infos]