Greg Puciato ( Dillinger Escape Plan ) s'est associé avec des membres de Every Time I Die pour créer un nouveau projet appelé Better Lovers . "30 Under 13" est un premier single du combo, récemment partagé. [ plus d'infos ]



Better Lovers regroupe l'ex frontman de The Dillinger Escape Plan , Greg Puciato, les ex-membres de Every Time I Die Jordan Buckley, Clayton "Goose" Holyoak et Stephen Micciche, ainsi que le producteur / guitariste de Fit For An Autopsy, Will Putney.