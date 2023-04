Julie Christmas, l'ex-frontwoman de Made Out of Babies, a livré un nouveau single intitulé "Not enough". Ce titre, à retrouver à la suite, compte la participation de Johannes Persson (Cult Of Luna), Laura Pleasants (ex-Kylesa) et John LaMacchia (Candiria) aux guitares, Tom Tierney au synthé, Chris Enriquez (Spotlights) à la batterie et Andrew Schneider (Pigs) à la basse, au synthé et à la guitare. [plus d'infos]