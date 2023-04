Riipost Asso organisera les 7 et 8 juillet la septième édition du RIIP Fest, festival DIY 100% metal hardcore situé à Oésia / Notre-Dame-d'Oé (vers Tours). Seront à l'affiche : Cro-Mags, Memoriam, Born From Pain, Brothers Till We Die, Grove Street, Prowl, Overpower ainsi que 8 autres groupes nationaux. Toutes les infos à la suite.

