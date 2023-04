The Ocean a partagé l'intégralité de son concert au Motocultor 2022 via The Pit, la plateforme de streaming 100% metal (une création de compte est requise, mais gratuite). Sinon vous pouvez aussi visionner le titre "Silurian : age of sea Scorpions" dans la suite.

