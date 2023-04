Sam Guillerand, musicien (Second Rate, The Black Zombie Procession, Demon Vendetta...), journaliste pigiste, éditeur de nombreux fanzines et auteur de plusieurs ouvrages, sort aujourd'hui un nouveau livre intitulé "Rock the Citadelle - Une histoire orale et visuelle du rock et des cultures alternatives à Besançon, de la fin des années 1970 à nos jours", édité par Media Pop Edition. Toutes les infos sont à retrouver à la suite.

