Nikki Sixx, le bassiste de Mötley Crüe a confirmé que le groupe travaille sur de nouveaux morceaux avec John 5 qui a récemment rejoint la troupe en remplacement de Mick Mars pour les concerts. Le procès en court que Mars a lancé ces dernières semaines indiquerait que ce dernier ne fait donc plus partie du groupe en studio non plus. Sixx a partagé une photo sur les réseaux sociaux de Tommee Lee, (batterie) John 5 (guitare) et lui même en train de jouer en studio, avec le commentaire "Encore

une super journée d'écriture avec Tommy Lee et John 5."