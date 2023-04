Dave Lombardo a annoncé qu'il ne prendra pas part aux concerts restants de la tournée 2023 de Testament dû à un conflit d'engagements, et que son retour dans le groupe n'est pas garanti. Le batteur avait rejoint officiellement le groupe l'année dernière et avait figuré sur leur album de 1999, The gathering. Le batteur reste cependant occupé, car il est membre de The Misfits, Mr Bungle , Empire State Bastard, Satanic Planet, parmis d'autres. Le bassiste de Testament a depuis confirmé que Chris Dovas remplacera Lombardo, et remercie Lombardo pour son éphémère retour dans le groupe.