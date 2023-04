Peter Baltes, ancien bassiste d'Accept a officiellement rejoint U.D.O. et Dirkschneider, les 2 groupes fondés par l'ex chanteur d'Accept: Udo Dirkschneider. Baltes a joué avec U.D.O. depuis septembre dernier, lorsque Tilen Hudrap (maintenant ex-bassiste) avait été hospitalisé après le show de Munich.