Jonny Greenwood, le guitariste de Radiohead et the Smile, a annoncé un nouvel album avec Dudu Tassa, un musicien rock d'Israel. Jarak Qaribak sortira le 9 juin via World Circuit. Le premier single de ce LP, "Ashufak shay" comporte le chanteur libanais Rashid Al Najjar. Aussi, depuis les 8 dernières années, Greenwood a vécu en Italie et y a cueilli et pressé ses propres olives pour faire de 'huile artisanale avec ses amis et sa famille: la "Greenwood Oil" dorénavant en vente pour environ 70€ par bouteille d'1L signée sur le W.A.S.T.E. store de Radiohead. [plus d'infos]