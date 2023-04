Le groupe parisien Bravery In Battle annonce la sortie digitale de son vidéo-album "The house we live In" pour le 9 juin via Inouïe Distribution. Réunissant un casting international d'activistes de l'écologie dont il a "mélodisé" la voix, le groupe indépendant invente un nouveau genre où se côtoient post-rock, ambient, instrumentations classiques, création vidéo et speech-music pour interroger nos liens au monde. A la suite, vous pouvez découvrir le nouveau clip "The market (feat. Clive Hamilton)". [plus d'infos]