The Tongue Of Eden est un nouveau groupe mélangeant des éléments de metal avec de l'EBM créé, composé, interprété, conçu et produit par Eric Park (Wrought of Obsidian, A Devil's Daydream et ex-Devourment) et Ian Nizialek (YSA). Le premier single et vidéoclip intitulé "Reprehensible" est à voir à la suite, d'autres vont suivre dans l'année. [plus d'infos]