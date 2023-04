Mick Mars, le guitariste de Motley Crue poursuit ses comparses en justice pour abus psychologique et non paiement de sa part des profits. Le guitariste a également mentionné que Nikky Sixx et Vince Neil (bassiste et chanteur respectifs) auraient utilisé des bandes pré-enregistrées pour leur performance en live sur leur récente tournée en réponse aux accusations qu'il n'arrivait plus à jouer correctement..