Le Lixiviat Festival, festival grindcore metal qui se déroulera au Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, les 23 et 24 juin, a lâché sa prog. Parmi les participants, tu trouveras Blockheads, Massgrav, Yacopsae, The Afternoon Gentlemen ou encore Warfuck. Le prog complète se trouve sur le site officiel du festival à la suite.

[ Lixiviat Festival: Site officiel ]