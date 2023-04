JeGong revient avec un deuxième album, The complex inbetween, et poursuit son voyage musical en s'inspirant de l'esprit du krautrock, des premières musiques électroniques et du rock expérimental. Le duo composé de Dahm Majuri Cipolla (MONO, Watter) et Reto Mäder (Sum Of R, Ural Umbo) est donc attendu le 23 juin via Pelagic Records. Mais en attendant, il nous laisse avec le clip de "Come to the center". [plus d'infos]