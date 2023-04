Gov't Mule a annoncé son prochain album, Peace... Like a river pour le 16 juin chez Fantasy Records. "Dreaming out loud", un premier single qui comporte Ivan Neville (fils de Aaron Neville des [[Neville Brothers) et Ruthie Foster (chanteuse de gospel) comme invités. On te met un making of de la galette en cadeau bonus gratos aussi. [plus d'infos]