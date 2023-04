Le festival Rock in the Barn revient les 8 et 9 septembre à la ferme de Bionval (Vexin sur Epte), en Normandie, pour sa 14e édition. Devenu incontournable, cet évènement accueillera cette année Snapped Ankles, A Giant Dog, Ulrika Spacek, JW Francis, Tramhaus, Michelle & les Garçons, Servo et Dog Park. Il s'agit des premiers noms, on devrait en savoir plus sur la suite très prochainement.

[ Rock In The Barn: Page Facebook ]