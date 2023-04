Le désormais ex-Daft Punk, Thomas Bangalter a sorti le 7 avril un nouvel album intitulé Mythologies. Il s'agit d'une musique composée pour un ballet d'Angelin Preljocaj à l'Opéra national de Bordeaux dont les premières représentations ont eu lieu en juillet 2022 à Bordeaux. C'est la première fois que Bangalter réalisait de la musique non électronique. Quelques extraits sont à la suite. [plus d'infos]