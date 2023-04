Toujours dans le cadre de l'"Ultimate Jam Night", le concert du 28 mars dernier au Whisky A Go Go de West Hollywood, la chanteuse Tatiana Shmailyuk (Jinjer), accompagnée de Phil Demmel (Vio-Lence) et Doc Coyle (Bad Wolves, God Forbid) aux guitares, Ricky Bonazza (Butcher Babies) à la basse et Alex Lopez (ex-Suicide Silence) à la batterie ont repris "Laid to rest" de Lamb Of God. [plus d'infos]