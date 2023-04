Le guitariste d'Anthrax, Scott Ian, a été rejoint sur scène par sa femme Pearl Aday (chant) et son fils Revel (batterie), ainsi que Zach Throne (guitare) et Joey Vera (basse), pour jouer "Symptom of the universe" de Black Sabbath et "Whole lotta love" de Led Zeppelin lors de l'"Ultimate Jam Night" au Whisky A Go Go à West Hollywood. [plus d'infos]