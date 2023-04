Les pirates du Metal Symphonique Visions Of Atlantis lèvent les voiles, et embarquent pour leur tournée européenne qui a commencée ces derniers jours. Par la même occasion, le groupe a partagé la version live de ''Melancholy angel'', enregistrée au Masters Of Rock avec un orchestre et extraite du DVD bonus de son album live Pirates over Wacken!. [plus d'infos]