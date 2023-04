Iceland, groupe de thrash metal parisien qui a sévi dans les années 90, marque son grand retour en trio avec la sortie rééditée de leur premier album éponyme prévue pour le 12 mai. Produit et mixé par HK au Vamacara Studio (Vented, Loudblast, Drop Dead Chaos, Otargos...), ce disque comptera la présence d'invités, et notamment des batteurs prestigieux : Franky Costanza (ex-Dagoba, Blazing War Machine), Dirk Verbeuren (Scarve, Soilwork et Megadeth) et Aurélien Ouzoulias (Mörglbl, The Prize). Le premier titre de cette réédition, "Magic C'R'CL" est à retrouver à la suite. [plus d'infos]