Magon va sortir le 2 juin un nouvel album (en CD et vinyle) intitulé Did you hear the kids? via December Square. Son premier single est "Onie was a kid" avec le duo SOS Citizen en invité. La vidéo que vous allez voir a été réalisée par Hugo Tran avec l'aide de Titouan Pouliquen. [plus d'infos]