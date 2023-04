Pour sa 4e édition, le VYV Festival, festival social et solidaire situé au cœur du Parc naturel de la Combe à la Serpent sur les hauteurs de Dijon, et se déroulant le 9, 10 et 11 juin, accueillera des artistes renommés tels que Moderat, Phoenix, The Beths, Mezerg ou encore Vitalic. + de détails ci-dessous.

[ VYV Festival: Site officiel ]