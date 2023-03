Ultraphauna est un nouveau groupe composés de vétérans de l'art-rock, soit Timba Harris (Secret Chief 3, Estradasphere) au violon et trompette, Dorothy Wave d'a.P.A.t.T. au chant et synthétiseur, Toby Driver (Kayo Dot, Extra Life) à la basse et Joel Murray (Barberos, a.P.A.t.T.) à la batterie. Ils vont sortir un premier album nommé No No No No, dont la sortie est prévue pour le 21 avril via Dur et Doux. 2 extraits sont à découvrir sur le Bandcamp du groupe. [plus d'infos]